Ilrestodelcarlino.it - Fermana affidata a Savini. Oggi primo allenamento

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La fumata bianca è arrivata dopo le ore 20: Mirkoè il nuovo allenatore della. Una decisione che ha richiesto praticamente tre giorni e diversi contatti ma che alla fine è ricaduta sul tecnico romano, prima volta comeallenatore dopo una lunga esperienza da vice di Christian Bucchi. Questa la nota ufficiale della. "Lacomunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Mirko. Già calciatore gialloblù, tra il 2000 e il 2002, indossa poi le maglie di Ascoli, Fiorentina, Napoli, Palermo, prima di vivere l’avventura greca con la divisa del Paok Salonicco. Da allenatore inizia la sua carriera nelle giovanili del Pescara, prima di seguire Cristian Bucchi come allenatore in seconda in tante piazze prestigiose: Gubbio, Torres, Maceratese, Perugia, Sassuolo, Benevento, Empoli, Triestina ed Ascoli.