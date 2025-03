Sport.quotidiano.net - Femminile, La coppa. Troppa Roma, neroverdi fuori

3 Sassuolo 0: Ceasar (35’ s.t. Merolla), Thøgersen (25’ s.t. Di Guglielmo), Troelsgaard, Minami (17’ s.t. Cissoko), Aigbogun; Kuhl, Giugliano (17’ s.t. Dragoni), Pandini; Glionna, Giacinti, Pilgrim (25’ s.t. Haavi). All. Spugna (Kresche, Viens, Corelli, Linari) SASSUOLO: Lonni; Orsi, Caiazzo, De Rita (16’ s.t. Monterubbiano); Brustia, Mihelic (28’ s.t. Fisher), Missipo, Philtjens; Dhont (16’ s.t. Sabatino), Chmielinski (39’ s.t. Perselli), Clelland (28’ s.t. Hagermann). All. Rossi (Durand, Pleidrup, Mella, Doms, Merete, Gallazzi, Fusini, Girotto) Arbitro: Zago di Conegliano (Pistarelli, Meraviglia, q.u. Palmieri) Reti: 31’ p.t. Pilgrim, 39’ p.t. e 19’ s.t. Giacinti. Si tiene il suo miglior risultato di sempre inItalia, il Sassuolo, ma si ferma alla gara di ritorno di quella semifinale che per l’altra metà del cielo neroverde, mai arrivata così lontano, è un record.