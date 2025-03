Bergamonews.it - Femminicidio Yana, l’ex fidanzato condannato a 20 anni

Vent’di carcere. Questa la sentenza in primo grado nei confronti di Dumitru Stratan, il 34enne moldavo accusato dell’omicidio delfidanzataMalayko, 23enne ucraina cresciuta a Romano di Lombardia uccisa nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2022 a Castiglione delle Stiviere.Dopo tre ore di camera di consiglio, i giudici del tribunale di Mantova hanno emesso la sentenza escludendo la premeditazione. Non è stata accolta, dunque, la richiesta della pm Lucia Lombardo, che nella sua requisitoria di circa quattro ore aveva chiesto l’ergastolo parlando di omicidio premeditato.L’accusa mossa a Stratan era di omicidio volontario, aggravato dalla premeditazione e dall’occultamento di cadavere. Come emerso dalle indagini, il 34enne non si era rassegnato al fatto che dopo la fine del rapporto la giovane si fosse rifatta una vita.