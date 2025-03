Lanazione.it - Felicità e paura tra i giovani di oggi. Cosa ha rivelato il nostro sondaggio

spaventa erende felici idi? Per scoprirlo abbiamo fatto un’indagine che ha coinvolto cinquantadue ragazzi di età compresa tra i dieci e i quattordici anni della Scuola Primaria e Secondaria di I Grado di Radda in Chianti. Illavoro è iniziato con l’elaborazione di un questionario di dieci domande volte a capire come i ragazzi vivono il presente esi aspettano dal futuro. La prima domanda ha chiestoli spaventa del tempo che stanno vivendo. Dalle risposte è emerso che il 38% dei ragazzi è spaventato dalla guerra, in particolare temono che i conflitti attualmente in corso possano estendersi e coinvolgere in modo diretto ilpaese. Altre paure che sono emerse sono invece legate al proprio vissuto: i ragazzi temono il giudizio negativo dei compagni (12%); di perdere l’affetto degli amici e rimanere soli (11%); di perdere i propri familiari (10%); dell’insuccesso scolastico (10%).