Federmeccanica produzione giù del 42% nel 2024 export – 38% Metà delle aziende hanno perso fatturato sale la cig

Ilfattoquotidiano.it - Federmeccanica, produzione giù del 4,2% nel 2024, export – 3,8%. Metà delle aziende hanno perso fatturato, sale la cig

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, associazione di categoria di Confindustria, certifica la crisi nera della manifattura italiana già documentata mensilmente dall’Istat. Nel quarto trimestre del, rilevanella sua 173esima indagine congiunturale, lametalmeccanica-meccatronica si è contratta del 5,6%, portando il dato annuale ad una riduzione del 4,2%. Un risultato peggiore di quello registrato per tutto il comparto industriale che segna un calo nel periodo ottobre-dicembre del 2,2% e del 2,5% nell’intero anno.A condizionare l’attività produttiva è stata, in particolar modo, ladi autoveicoli e rimorchi che arriva a segnare un tonfo annuo del 21,9%. Male anche i comparti della metallurgia (-2,5% annuo), dei prodotti in metallo (-4,1%) emacchine e apparecchi meccanici (-3,8%).