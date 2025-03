Biccy.it - Federico, Chiara, Mariavittoria e Stefania, chi esce dal GF: risultati dei sondaggi

Leggi su Biccy.it

Televoto meno affollato rispetto alle scorse settimane, nell’ultima puntata del Grande Fratello infatti sono finiti in nomination “solo” in quattro. Uno traChimirri,Orlando,Cainelli eMinghetti lascerà definitivamente il programma, visto che nessuno di loro possiede il bonus per rientrare.: chi sarà il prossimo eliminato dal Grande Fratello.Chi sarà il nuovo eliminato del GF? Stando aideisu siti, forum e pagine social dedicate al reality di Canale 5,Cainelli eOrlando sono le più votate, a rischio quindi uno tra Chimirri e la Minghetti. Considerando chepuò contare su un piccolo fandom di coppia con Tommaso, viene da pensare che sarà l’ultimo arrivato ad uscire dalla porta rossa.