Fanpage.it - Federica Brignone: “A 27 è cambiato tutto, oggi vinco perché so gestire il burnout e il pericolo”

è stata la prima sciatrice italiana a vincere la Coppa del Mondo generale di Sci alpino, e in questa stagione è pronta al bis. In attesa di conquistare a Milano-Cortina il suo primo oro olimpico. In una escalation lenta ma inesorabile: "Forse ci ho messo troppo tempo, ma quello necessario per essere ciò che sono. Una donna che ha lavorato duramente per arrivare dove voleva nella vita"