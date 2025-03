Sport.quotidiano.net - Febbre del tifo. Da oggi in vendita i biglietti per il derby di Coppa Italia del prossimo 2 aprile

Apre domani, a partire dalle ore 12, ladeiper ild’andata di semifinale diin programma mercoledì 2alle 21. Il via era previsto tre giorni prima, martedì, ma in seguito alle segnalazioni deisi è arrivato lo stop da via Aldo Rossi: non era stata inserita la possibilità di confermare il proprio posto per gli abbonati in campionato, mentre era possibile acquistare anche quattro. Tutto slittato a domani quindi: prima fase per la conferma del posto riservato agli abbonati (eccezion fatta per il secondo verde: questa partirà lunedì 10 marzo). A seguire, da martedì 11, gli abbonati potranno acquistare fino a duenei settori disponibili, sempre con listino prezzi “scontati“. Da mercoledì, stessa modalità per i Milan Club (per i possessori di tessera Crn, ossia la tessera delso, richiesta tramite Associazionena Milan Club).