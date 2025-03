Imiglioridififa.com - FC 25, Si rinnova l’Obiettivo Live: Settimanali

Leggi su Imiglioridififa.com

Nuovo appuntamento con gli obiettividi EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quello denominato Nuovo obiettivo: ObiettiviProva Amazon Prime gratis per 30 giorni!Nuovo Obiettivo: ObiettiviCompleta gli obiettiviper ottenere PS, che servono per completare il pass e ricevere altri premi.Numero di incarichi da completare: 6Premi finale: 1x 500 SPScadenza: 13 marzo 3 CompletamentiCosa fare: Completa il gruppo di obiettivi giornalieri 3 volte.Premio: 300 SPCompleta 3 SBCCosa fare: Completa 3 gruppi di SCR qualsiasi.Premio: 300 SPSegnane 5Cosa fare: Segna 5 gol in qualsiasi modalità di Ultimate Team con oggetti giocatore brasilianiPremio: 300 SPGiocane 8Cosa fare: Gioca 8 partite in qualsiasi modalità di Ultimate Team con almeno 2 brasiliani titolariPremio: 300 SPVincine 6Cosa fare: Vinci 6 partita in qualsiasi modalità di Ultimate TeamPremio: 300 SPVinci 3 in RushCosa fare: Vinci 3 partite Rush.