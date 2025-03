Udine20.it - Fast Animals and Slow Kids e Fiorella Mannoia in concerto a Udine

Leggi su Udine20.it

Due nuovi appuntamenti arricchiscono il calendario dei concerti estivi del Castello di. Si comincia domenica 29 giugno con il live deiand, gruppo alternative rock che porterà al’unica data in Friuli Venezia Giulia del loro nuovo tour estivo, che segue la pubblicazione del nuovo album “Hotel Esistenza”. Appuntamento di assoluta eleganza sarà poi quello in programma giovedì 24 luglio con ildi “Vola”, evento che vedrà protagonista quest’anno la signora della musica italiana,, accompagnata per l’occasione dall’orchestra in “Sinfonica – Live con Orchestra”. I biglietti per ildeiandsaranno in vendita online su Ticketone dalle 14.00 di mercoledì 5 marzo e in tutti i punti vendita del circuito dalle 14.