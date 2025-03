Udine20.it - Fantasie in Aria, 9 marzo al Teatro Comunale Zoppola

Per chiudere in bellezza i 10 anni della rassegna Fila a, per salutare e ringraziare il pubblico, le istituzioni, i partner e gli sponsor che hanno sostenuto la rassegna condividendone gli obiettivi, domenica 92025, alle 16.30, va in scena aldila prima assoluta di “in, visioni tra bolle, musica e parole”, uno spettacolo che vuole essere un omaggio alla gioia, alla magia e alla poesia.Sarà l’occasione per partecipare ad un’insolita ”visita guidata” nel mondo della fantasia e dell’immaginazione: un “viaggio” che si sviluppa in sette quadri sospesi income le note musicali. Gli effetti cangianti delle bolle di sapone – da quelle minuscole a quelle giganti – si muovono assieme ai suoni sinuosi della musica ambient e della world music, accompagnando lo spettatore in un sorprendente viaggio fatto di gioco e coinvolgente energia.