Fanelli Haleon | Chiudere gap tra aspettativa di vita e anni in salute

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – "Se vogliamoil gap tradiin, dobbiamo promuovere un accesso più facile a programmi di educazione nutrizionale e a opportunità per rimanere attivi. Dobbiamo favorire uno stile disano come pilastro del self-care che è un prendersi cura di sé attraverso la prevenzione in senso .