Donnapop.it - Famosa showgirl furiosa con Carlo Conti: ecco chi è e perché è arrabbiata con il conduttore Rai

Leggi su Donnapop.it

Unaè arrabbiatissima con, ma di chi stiamo parlando? E?Di recente, ildel Festival di Sanremo 2025 si è collegato in diretta su Instagram con Alfonso Signorini, cogliendo l’occasione per parlare di Ne Vedremo Delle Belle, il nuovo programma in arrivo su Rai Uno. Come sappiamo, il format prevede che diecisi sfidino fra loro.Su questa trasmissione,ha detto: “Sono pronto a tornare con Ne Vedremo Delle Belle, sono dieci soubrette. Questo è un format nuovo che avevamo nel cassetto da tanto tempo, ora c’era un po’ di spazio e abbiamo detto ‘sperimentiamo!’. Tra l’altro andando il sabato sera contro la corazzata di Maria De Filippi”.E ancora: “Così si capisce se il prodotto c’è. Preferisco andare un giorno difficile e fare un buon risultato piuttosto che un giorno facile.