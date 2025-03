Inter-news.it - Fabbian, tra Bologna e Inter non si esclude questo scenario – CdS

In estate si deciderà il futuro di Giovanni. Il centrocampista, oggi al, può essere riacquistato dall’sborsando 12 milioni di euro. FUTURO – Dopo due anni, in estate, si ritornerà a discutere del futuro di. Il ragazzo del 2003 gioca al, che lo scorso anno lo acquistò dall’, la quale però ha voluto mantenere un diritto di recompra pari a dodici milioni di euro. In estate sarà oggetto di discussione. Il giovane dell’Under 21 azzurra piace tanto a Vincenzo Italiano, che lo vorrebbe però maggiormente disciplinato e meno istintivo. In questa stagione,ha giocato 29 partite tra Serie A e Champions League, tra cui tredici da titolare, mettendo a referto due gol contro Empoli e Como. Lo scorso anno aveva chiuso con un bottino di cinque reti.Il futuro ditra: le due società sono in ottimo rapportoCONTATTI ANTICIPATI – Già prima dell’estate non è daretra: ossia che le due squadre si parleranno per decidere il da farsi in anticipo.