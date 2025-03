Internews24.com - Fabbian Inter, si prepara un’offerta in estate? I nerazzurri pronti ad esercitare la recompra

di Redazione, offerta in? Iadla, che è stata inserita nell’accordo con il BolognaL’edizione odierna del Corriere dello Sport ci parla di Giovanni, giocatore del Bologna, che potrebbe essere una pedina in entrata per il calciomercato, vista anche la clausola di. Ecco i dettagli- «L’della verità. Ancora pochi mesi e poi verrà deciso il futuro di Giovanni, che dopo 2 stagioni con il Bologna potrebbe tornare all’, club nel quale ha completato la sua formazione di settore giovanile prima di andare a giocare in prestito in serie B alla Reggina. È solo un’ipotesi. Per il momento tutt’altro che una certezza, perché, anche se l’, cedendo il giocatore nell’del 2023, si è tenuta il diritto dida 12 milioni di euro esercitabile nella prossima sessione estiva di calciomercato, il Bologna terrebbe, più che volentieri, il centrocampista del 2003 ancora all’no della sua rosa.