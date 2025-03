Oasport.it - F1, la Ferrari scalda la bolgia di Milano: Leclerc e Hamilton guidano in centro. “Speriamo di suonarle a tutti”

Laha regalato un coinvolgente show neldi: in un circuito allestito tra Piazzale Cadorna e Piazza Castello, Lewise Charleshanno sfrecciato a bordo della vettura del 2021. Si è trattato di un vero e proprio evento organizzato dalla Scuderia di Maranello per avvicinarsi al pubblico in vista dell’inizio del Mondiale F1, previsto con il GP d’Australia nel weekend del 14-16 marzo.I due alfieri del Cavallino Rampante hanno regalato anche dei donut, applauditi dal pubblico che ha gremito le strade nel cuore del capoluogo lombardo. Dopo aver guidato sull’asfalto, i due piloti si sono seduti sulla SF-90 in versione spider. A seguire le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky, con cui si sono congedati dal pubblico proiettandosi verso l’avventura di Melbourne.