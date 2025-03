F1, bagno di folla per Ferrari a Milano

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.28 Piazza Castello aha tenuto a battesimo la SF-25, ladel Mondiale che comincia fra 10 giorni. Undiper Charles Leclerc e Lewis Hamilton (a suo agio con l'italiano) che si sono esibiti a bordo delle vetture del 2019 e del 2021. Il team principal, Vasseur, parla di "energia positiva, una bella sensazione per il team partire per l'Australia con questo evento". Leclerc è sicuro: "Ci aspetta una bella stagione".E Hamilton: "Non c'è nulla come la passione per la. Tifosi, grazie di essere qui".