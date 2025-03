Dailymilan.it - Ex Milan, squalifica shock per Paulo Fonseca: ecco quanto starà fuori

Leggi su Dailymilan.it

L’ex allenatore delha ricevuto unadopo il testa contro testa con l’arbitro Benoit Millot in Francia.Ilha perso l’occasione di battere la Lazio, infatti rossoneri e biancocelesti lottano per lo stesso obiettivo: qualificarsi al quarto posto in Serie A. Sergio Conceiçao contro il Lecce deve ritrovare i tre punti dopo la recenti sconfitte e l’eliminazione dai play-off di Champions League per mano del Feyenoord, quella del Via del Mare non sarà una gara semplice.L’ex tecnico del Diavolosi è reso protagonista in Francia di un testa contro testa con l’arbitro Benoit Millot, si era paventata l’ipotesi di unadi 7 mesi ma la sentenza è stata superiore alle attese. Infatti l’attuale allenatore del Lione ha ricevuto 9 mesi di, dovrà stare fermo fino al 30 novembre 2025.