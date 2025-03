Donnapop.it - Ex concorrente del Grande Fratello ha un problema al cuore e deve operarsi: fan sconvolti, ecco chi è

Una exdelha unal: di chi stiamo parlando?Protagonista di questa storia è Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7. Nelle ultime ore, la diretta interessata ha condiviso su Instagram un video mentre si trova sul letto di un ospedale nel quale sarà sottoposta a un’operazione. L’exdel reality condotto da Signorini ha fatto preoccupare i suoi fan: ma cosa sta succedendo?Nikita e i suoi followers hanno uno stretto legame; l’ex gieffina condivide spesso con loro momenti della sua vita privata e cerca di coinvolgerli in molte delle sue attività. Qualche tempo fa, non appena uscita dal, fece scalpore per l’iniziativa creata ad hoc per combattere la depressione. Scelta criticata da molti per via dell’assoluta incompetenza dell’exdel reality show in tale ambito; oggi, comunque, Nikita Pelizon si trova in ospedale per una delicatissima operazione.