Anteprima24.it - Eventuale esclusione di Taranto e Turris: cosa dicono le NOIF?

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiLa possibiledal campionato di Serie C, girone C, dia seguito di deferimenti e recidive, potrebbe aprire un dibattito complesso riguardo alle retrocessioni in Serie D. La questione, che si inserisce nel contesto di una stagione già travagliata per diverse squadre del meridione, richiede un’analisi attenta delle Norme Organizzative Interne Federali () e delle loro implicazioni pratiche.Il quadro normativo:prevedono leSimone Guerra della Juventus Next segna il gol di apertura durante la partita di Serie C tra Juventus Next e Casertana allo Stadio Comunale Vittorio Pozzo Lamarmora il 4 gennaio 2025 a BiellaSecondo l’articolo 49 delle, che disciplina l’ordinamento dei campionati, le retrocessioni in Serie D sono nove in totale.