Evadono l’Iva con le operazioni intracomunitarie | 17 indagati sequestri per 71 milioni

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Frode fiscale per i prodotti importati dalla Cina, maxioperazione della Finanza fra Firenze e Roma. Su delega della procura europea – Ufficio di Roma, finanzieri dei comandi provinciali di Roma e Firenze hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di beni per oltre 71di euro.Il provvedimento riguarda i beni nella disponibilità di 17 persone fisiche (13 di origine cinese e 4 italiana), indagate a vario titolo per le ipotesi di reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di numerosi reati tributari e all’abusiva attività finanziaria. L’importo oggetto di sequestro è corrispondente all’imposta sul valore aggiunto che sarebbe stata evasa dall’associazione attraverso 29 soggetti economici (con sedi nelle province di Firenze, Prato e Roma) utilizzate per commettere un’ampia frode fiscale nell’importazione di beni dalla Repubblica Popolare Cinese.