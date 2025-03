Lanazione.it - Evade dai domiciliari a Grosseto e rapina un supermercato a Massa: arrestato 30enne

, 6 marzo 2025 –daie.undi. Ha dell’incredibile quanto successo sabato scorso intorno alle 15,30, quando un grossetano di 30 anni, è statoCarrara) per, aggravata dall’uso di arma da taglio ed evasione. Il, che si trovava agli arresti, ha lasciato la sua abitazione anelle prime ore del pomeriggio, dopo essersi strappato il braccialetto elettronico. Sull’uomo pendeva una misura restrittiva per una precedentein una tabaccheria, durante la quale aveva minacciato il titolare con una pistola giocattolo. Dopo essere fuggito, ha raggiunto, dove ha fatto irruzione in un, minacciando con un coltello una cassiera per farsi consegnare il denaro.