Eva Henger la Salis in galera e lo show di Cruciani a Lodi | La Zanzara irride ancora l’antifascismo

Roma, 6 mar – Che Ladi Giuseppesia un programma sopra le righe e irriverente è cosa nota. Ma è negli ultimi giorni che lodiretto dal giornalista ex radicale ha dato il meglio di sé.Evacontro tuttiNella puntata del 20 febbraio, la trasmissione ha ospitato la ex pornostar Eva, ex moglie del fu produttore pornografico Riccardo Schicchi. Subito un colpo di scena, quando alla domanda diriguardante Ilaria, l’attrice ungherese incalza: “Doveva rimanere a marcire in. Non mi piacciono i naziskin ma la loro manifestazione è stata assaltata e un padre di famiglia è stato pestato selvaggiamente” – l’arringa dell’attrice si riferisce chiaramente alla manifestazione per il Giorno dell’Onore del 2023, in cui militanti antifascisti legati all’Hammerbande (parrebbe, in presenza della) aggredirono un uomo inerme massacrandolo di botte con manganelli e spray al peperoncino, adducendo come motivazione il fatto che fosse un “nazista”.