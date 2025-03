Quotidiano.net - Eutelsat, boom in Borsa. La rete di satelliti rivale di Starlink in trattative con l’Italia

Roma, 6 marzo 2025 – La corsa agli armamenti fa volare indi. Gli investitori, in sostanza, stanno scommettendo su un ruolo centrale nella futura difesa europea del gruppo francese, che offre connessione satellitare e che potrebbe sostituire ladi Elon Musk. Da lunedì scorso, infatti, le azioni del gruppo francese di telecomunicazioni sono tornate al centro dell'attenzione mediatica, mentre in Europa si ragiona sul piano per la difesa dopo che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha annunciato la proposta Ue per il riarmo. Nel giro di 24 ore, l'exploit disui mercati azionari ha portato il titolo a raddoppiare il suo valore, segnando martedì 4 marzo un rialzo superiore all'80%, dopo essersi attestato il giorno precedente un +68%.