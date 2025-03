Sport.quotidiano.net - Europei indoor ad Apeldoorn. Scatta l’ora di Furlani. E Tentoglou non c’è

Sono quattordici gli azzurri in gara oggi nella prima giornata deglidi, in Olanda. In un giovedì che assegna un solo titolo continentale (la staffetta 4x400 mista con gli orange di Femke Bol come favoriti), per gli azzurri sarà una serata all’insegna dei turni di qualificazione, con il bronzo olimpico Mattiaprotagonista nel lungo: appuntamento alle 20.30 per centrare la finale di domani sera, misura di qualificazione diretta fissata a 8 metri.gareggia da leader mondiale dell’anno grazie all’8,37 di Torun, nella prima vittoria in carriera contro il greco campione di tutto Miltiadis, che nelle ultime ore ha annunciato la propria rinuncia agli Euroa causa dell’influenza. Il programma della sessione prenderà il via alle 18.20. A rompere il ghiaccio nel salto in alto sarà il debuttante Matteo Sioli, 19 anni, 2,28 agli Assoluti: va alla ricerca della finale insieme a Manuel Lando e a Eugenio Meloni.