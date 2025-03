Oasport.it - Europei atletica indoor 2025 oggi in tv: orari 6 marzo, programma, streaming, italiani in gara

giovedì 6(a partire dalle ore 18.20) andrà in scena la prima giornata deglidi: sarà Apeldoorn (Paesi Bassi) a ospitare la rassegna continentale al coperto, primo appuntamento di un mese intensissimo che culminerà tra un paio di settimane con i Mondiali. Si assegneranno le medaglie soltanto nella 4×400 mista, ma lo spettacolo sarà particolarmente intenso con qualificazioni e batterie che si preannunciano molto avvincenti.L’Italia si affiderà in particolar modo a Mattia Furlani, che si presenta con la miglior prestazione mondiale stagionale di salto in lungo (8.37 metri a Torun). Il giovane laziale inseguirà la qualificazione alla finale, per cui basteranno otto metri oppure essere tra i migliori otto. Grande attesa per Lorenzo Simonelli: il Campione d’Europa dei 110 ostacoli farà il proprio debutto stagionale, sarà impegnato nelle batterie dei 60 ostacoli.