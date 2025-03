Sololaroma.it - Europa League, tutto pronto per Roma-Athletic: quanto vale il passaggio del turno

La UEFAentra nel vivo con gli ottavi di finale, uncruciale per le 16 squadre rimaste in corsa. Oltre all’aspetto sportivo, la competizione rappresenta anche un’opportunità economica significativa, con premi in denaro crescenti a ognidel.Quest’anno, ilai quarti di finale garantirà un bonus di 2,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 1,8 milioni della scorsa stagione. A questa cifra si aggiungono i proventi derivanti dai diritti TV e dagli incassi da stadio, fondamentali per i club partecipanti.e Lazio, il cammino delle italianeL’Italia è ancora rappresentata dae Lazio, entrambe impegnate negli ottavi di finale (con l’urna di Nyon che ha evitato il derby proprio in questo). I giallorossi sfideranno questa sera all’Olimpico l’Club, con il ritorno previsto la prossima settimana al San Mamés, mentre i biancocelesti se la vedranno con il Viktoria Pzlen.