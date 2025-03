Lapresse.it - Europa League, Roma-Atletico Bilbao 2-1 e Viktoria Plzen-Lazio 1-2

Lain rimonta supera 2-1 l’Athleticnella gara di andata degli ottavi di, disputata all’Olimpico. Rete di Williams al 50, pareggio di Angelino al 56? e rete di Shiomurodov al 94?. Al 41? traversa colpita da Dybala. Lain Repubblica Ceca supera nei minuti di recupero per 2-1 il, nella gara di andata degli ottavi digiocata alla ‘Doosan Arena’. Rete di testa firmata dagnoli al 18? su sponda perfetta di Noslin, e pareggio di Durosinmi al 53?. I biancocelesti restano in 10 dal 77? per l’espulsione di Rovella e poi in 9 per il ‘rosso’ a Gigot ma trovano nel finale lea rete della vittoria con Isaksen al 98?.