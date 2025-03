Sport.quotidiano.net - Europa League in tv: guida completa all'andata degli ottavi. Partite, orari e dove vederle

Roma, 5 marzo 2025 – L'entra nel vivo: domani andrà in scena l'di finale, con le due squadre della capitale che scenderanno in campo per difendere i colori dell'Italia dopo una Championsche ha visto l'uscita in massa delle squadre della Penisola, a eccezione dell'Inter. Sia la Roma che la Lazio giocheranno alle 21, rispettivamente contro Viktoria Plzen e Athletic Bilbao. I biancocelesti saranno impegnati in trasferta, mentre i giallorossi giocheranno l'all'Olimpico, che si preannuncia infuocato. Alle 18:45 andranno in scena Real Sociedad – Manchester United, FCSB – Lione, Fenerbache – Rangers e AZ – Tottenham, mentre allo stessoo di Roma e Lazio si giocheranno anche Ajax – Eintracht Francoforte e Bodø/Glimt – Olympiakos. La Lazio in Repubblica Ceca Il primo impegno dei biancocelesti sarà lontano dall'Olimpico: l'contro il Viktoria Plzen, infatti, si giocherà in Repubblica Ceca.