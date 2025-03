Tpi.it - Europa a orologeria: il fattore Trump e il grande disincanto dell’Ue (di G. Gambino)

Che la vittoria di Donaldalle elezioni Usa 2024 costituisse per l’un’opportunità più che una minaccia era chiaro dal giorno stesso in cui il nuovo presidente si è insediato alla Casa Bianca. Che ciò possa innescare un reale cambio di rotta per l’Ue e chi la governa è sfortunatamente molto improbabile o quantomeno ben lontano dall’avvenire. L’umiliazione dinei confronti di Zelensky nello Studio Ovale mostra la durezza e il bullismo dell’uomo più potente al mondo ma anche la sua feroce determinazione nell’ottenere ciò che vuole. La rivista americana The Atlantic ha definito la sua forma di governo “patrimonialism”, termine coniato un secolo fa dal sociologo tedesco Max Weber, alla cui base c’è il concetto che chi governa sostiene di essere simbolicamente il padre del popolo, la personificazione dello Stato e il suo protettore.