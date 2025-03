Sport.quotidiano.net - Eurolega, troppo Fenerbahce per l’Olimpia Milano

, 6 marzo 2025 – La sconfitta è stata netta, ma in realtà forse il suo jollyse l’era già giocato vincendo nella bolgia di Istanbul all’andata. Ilsbanca nettamente il Forum 76-100 consolidando il 2° posto. L’Armani rimane in corsa, ma ora sarà fondamentale trovare almeno un successo nelle prossime tre trasferta di fila (Belgrado, Parigi e Madrid).sembra la copia sbiadita di settimana scorsa, non aggredisce in attacco e in difesa lascia spazio al talento dei turchi. Non basta la prova di Shields, autore di 17 punti, ma visto il -24 il problema più grande diventa il colpo al coccige di Mirotic (11 punti e 6 rimbalzi) che lo mette ko al 22’ (uno scontro alla testa manda in ospedale anche Gillespie un minuto dopo). È stata la serata anche di Nicolò Melli e Devon Hall che hanno ricevuto un’ovazione alla loro presentazione.