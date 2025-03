Sport.quotidiano.net - Eurolega, Olimpia Milano-Fenerbahce: orario e dove vedere la sfida

, 5 marzo 2025 - Un’altra grande notte diattende l’, che nella terzultima gara casalinga della stagione regolare riceve ilsecondo in classifica, con Nicolò Melli e Devon Hall ad aggiungere una componente nostalgica ad unache conta tantissimo per la classifica. La formazione turca cercherà di avvicinare l'obiettivo di chiudere fra le prime quattro, che le permetterebbero di avere il vantaggio del fattore campo nei playoff, mentre i padroni di casa – un po’ più indietro in graduatoria – tenteranno di consolidare la loro posizione all’interno della zona play-in e, se possibile, migliorarla. Con sette gare ancora da giocare per quanto concerne la regular season, inclusa questa, ovviamente ogni partita può avere un peso enorme sull’esito della stagione.