Estratta viva dalle macerie la donna dispersa nel crollo della palazzina a Bari

AGI - La 74enne Rosalia De Giosa è stata finalmentedel palazzo di via De Amicis a, crollato ieri sera alle 19. I vigili del fuoco sono riusciti a stabilizzarla su una barella portandola in salvo. Nel momento in cui laha rivisto la luce, è partito uno scrosciante applauso tra i vigili del fuoco dopo 27 ore di lunghissimo lavoro. Gli uomini hanno persino canticchiato "Il pompiere paura non ne ha", in segno liberatorio. Sul posto anche il sindaco diVito Leccese, che ha abbracciato gli operatori. La 74enne Rosalia De Giosa era rimastatra lecrollata ieri sera a, tra via De Amicis e via Pinto. La, affetta da disabilità, nonostante le operazioni di sgombero dell'edificio, dichiarato pericolante un anno fa, continuava a risiedere al quarto dei cinque piani dello stabile.