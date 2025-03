Liberoquotidiano.it - Estorsione, usura e favoreggiamento: clamoroso, chi finisce in manette a Reggio Emilia

Dall'alba di questa mattina, circa 60 finanzieri del Comando Provinciale di, di altri Reparti specialistici del Corpo, nonché del Servizio Centrale sulla Criminalità Organizzata (SCICO) nell'ambito di un'articolata attività investigativa condotta dai militari del Gruppo Guardia di Finanza di, denominata “Ottovolante”, sotto il coordinamento della locale Procura, stanno dando esecuzione all'ordinanza del gip died, in particolare, ad una custodia cautelare in carcere nei confronti di un noto imprenditore reggiano, una misura degli arresti domiciliari e un divieto di dimora in tutti i comuni della regioneRomagna, nei confronti di 5 indagati, a vario titolo, perreale. Uno degli indagati, imprenditore reggiano, era già stato destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere lo scorso 16 agosto 2024, per pregresse vicende della stessa natura, a danno di un imprenditore di origine campana, in evidenti difficoltà economiche e vittima, tra l'altro, di minacce e violenze.