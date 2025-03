Bubinoblog - ESTATE IN DIRETTA: BIANCA GUACCERO AL POSTO DI NUNZIA DE GIROLAMO NEL TALK DI RAI1?

Leggi su Bubinoblog

intornerà a tenere compagnia al grande pubblico del pomeriggio dinei mesi più caldi dell’anno, durante la consueta pausa di Vita in. Chi condurrà quest’anno?Gianluca Semprini è confermatissimo e lo sarebbe stata ancheDe. La popolare giornalista e conduttrice aveva già ribadito varie volte che l’edizione del 2024 sarebbe stata la sua ultima. Si cambia.In pole position per affiancare Semprini ain, anticipa Tvblog, ci sono, in lizza anche per un nuovo format alle 14 (che si farà se avanza budget), Incoronata Boccia del Tg1 e Ingrid Muccitelli.L'articoloINALDIDENELDI? proviene da BUBINO.