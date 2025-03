Lanazione.it - Esplosione deposito Eni. Arrivano i risarcimenti

Eni ha già erogato fondi per i primidei danni subiti da aziende e privati per l’deldi via Erbosa, con il pesantissimo carico di cinque vittime. L’annuncio è arrivato ieri pomeriggio dal sindaco Giuseppe Carovani durante la seconda seduta della Commissione consiliare speciale istituita sul disastro, convocata nel palazzo comunale. In particolare, sono stati già liquidati 170mila euro a 70 privati. In totale – ha spiegato il primo cittadino – sono state presentate 360 denunce, 180 delle quali hanno riguardato fabbricati e 80 autoveicoli, 134 richieste non sono state però dettagliate in termini di quantificazione danni e dovranno essere corredate di nuova documentazione. La riunione di ieri ha visto l’audizione della Regione rappresentata dall’assessore all’Ambiente e Transizione ecologica Monia Monni.