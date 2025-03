Tpi.it - Eseguita in Iran la condanna a 74 frustate per il cantante Mehdi Yarrahi: aveva sostenuto le proteste contro il velo obbligatorio

, un famosopopiano, ha ricevuto 74come parte di un accordo raggiunto con la magistratura per chiudere il procedimento penale istruito nei suoi confronti per averleilnella Repubblica islamica. A rivelarlo sulla piattaforma X (ex Twitter) è stata la sua legale Zahra Minouei, secondo cui “l’ultima parte della sentenza – che prevedeva 74– emessa dalla 26esima sezione della Corte rivoluzionaria islamica di Teheran è stata”, ieri 5 marzo 2025, e così “il caso è stato chiuso”. “Chi non è disposto a pagare il prezzo della libertà non la merita”, ha commentatosu Instagram, ringraziando i suoi legali e chi lo hain questo calvario.Il 42enne vincitore del festival Fajr, il più grande evento musicale del Paese, era stato arrestato alla fine di agosto 2023 a seguito della pubblicazione di una canzone che contestava l’obbligo in vigore per le donne indi indossare il