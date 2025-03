Tg24.sky.it - Escrementi, testa di maiale e volantini pro Pal nel cantiere del museo della Shoah a Roma

Leggi su Tg24.sky.it

, unadie alcune scritte che ricordano i morti a Gaza oltre ad alcunipro-Palestina. Questo, come conferma anche l’agenzia AdnKronos che ha diffuso le immagini, è quanto comparso davanti alper la costruzione deldi via Alessandro Torlonia, a. Nel dettaglio, glisono stati posizionati sui lucchetti del cancello delmentre le scritte sono apparse sui cartelli di avviso dei lavori. Tra queste ''Assassini infami'' e ''Oggi 45mila morti'' con una chiazza di vernice rossa a simboleggiare del sangue. Su alcuni deiè stato anche scritto: ''Fermare il genocidio a Gaza'' mentre su un altro, sporcato con degli, si vede una foto che ritrae il popolo di Gaza. Su quanto accaduto è in corso un’indagineDigos.