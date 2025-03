Secoloditalia.it - Escrementi, testa di maiale e vernice rosso sangue: scempio Pro-Pal al Museo della Shoah di Roma

vandalico con un blitz pro Palestina condial cantiere dove è in corso la costruzione del. Ancora uno sfregio, ancora odio, insulti alla memoria e minacce legate al presente, questa volta più che mai esplicite. Un antisemitismo becero e viscerale che ha motivato i vandali in azione a portare, unadie a lasciare scritte che ricordano i morti a Gaza, oltre ad alcuni volantini pro-Palestina, che sono comparsi davanti al cantiere per la costruzione deldi Via Alessandro Torlonia, nel cuore di. In particolare, segnala l’Adnkronos, glisono stati posizionati sui lucchetti del cancello del cantiere. Mentre le scritte sono comparse sui cartelli di avviso lavori.Sfregio antisemita al cantiere deldiAccuse sanguinose, vergate conrossa che richiama il, e il tutto allestito in nome di una scenografia a dir poco “plasticamente corrosiva” che non lascia grandi spazi all’interpretazione.