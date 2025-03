Ilrestodelcarlino.it - Esce di strada e si ribalta: paura per una donna di 50 anni

Reggio Emilia, 6 marzo 2025 – Grave incidente nella notte a Reggio, sulla pericolosa carreggiata di via Salvarani. Unadi 50è uscita dia bordo della sua auto, una Discovery della Land Rover. Il mezzo si èto più volte, la conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo, e per lei sono stati momenti interminabili prima dell’arrivo dei soccorsi. Ma lei, autonomamente, è riuscita a inestricarsi creando un varco nell’autovettura. Oltre ai sanitari del 118 sono arrivati sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno constatato gli ingenti dall’auto e messo in sicurezza l’area. Laè stata quindi condotta all’ospedale di Reggio, e le sue condizioni che erano sembrate gravi in un primo momenti poi sono migliorate. Arrivata in codice 3, lapoi è stata dimessa dal Santa Maria Nuova nel pomeriggio, dopo la conferma delle sue condizioni non più serie come si pensava inizialmente.