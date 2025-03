Ilrestodelcarlino.it - ‘Ermione’ vince l’Oscar della musica. Il riscatto del grande flop di Rossini

E’ come un cerchiostoriaana che si chiude. Anche se ci sono voluti 226 anni. Ieriha vinto il premio Abbiati come miglior spettacolo del 2024, in sostanzacolta per la messa in scenascorsa estate al Rof. Proprio Ermione, il piùinsuccesso di, l’opera incompresa, che debuttò a Napoli il 27 marzo del 1819 e all’epoca non fu più ripresa nei teatri italiani (nel 1829 fu rappresentata a Siviglia, anche lì senza successo). Si disse che il fiasco fosse dovuto al finale tragico, ipotesi non solo plausibile ma persino prevista dallo stessoche scriveva così alla madre poco prima dell’esordio: "Sto abbastantemente avanzato colla mia Ermione. Temo che il soggetto sia troppo tragico, ma poco me ne importa ormai posso dire che è fatto il becco all’Oca".