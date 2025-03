Ilveggente.it - Equivoco Berrettini: salta tutto, salvo solo il doppio misto

Leggi su Ilveggente.it

Matteo, la situazione si è capovolta in maniera improvvisa: resta in piedil’ipotesi del, il resto è andato in fumo.Non s’è parlato praticamente d’altro, nei giorni scorsi. Perché, come spesso accade, una parola detta tanto per viene ingigantita a dismisura. Che poi è esattamente quello che è successo in seguito ad alcune frasi che Sarah Toscano, dopo il Festival di Sanremo, aveva detto tirando in ballo l’affascinante Matteoil(AnsaFoto) – Ilveggente.itLa cantante, che in passato ha giocato a tennis, aveva ammesso che, in un’ipotetica chiacchierata con il tennista romano, gli avrebbe confessato di amarlo. E non ci è voluto molto perché la stampa montasse un vero e proprio caso attorno a queste dichiarazioni.