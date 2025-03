Quotidiano.net - Eolo e Thales collaborano per espandere la banda larga ultraveloce in Italia

ha sceltoperinternet ad alta velocità in, portando lanelle zone meno servite nell'ambito del piano europeo che ha l'obiettivo di garantire che tutti i cittadini abbiano accesso allada 1 Gbps entro il 2030. "La soluzione eSIM di- piega una nota - consente una connettività 5G senza soluzione di continuità per le nuove offerte internet di, basate sulla tecnologia Fixed Wireless Access (Fwa)".lancerà nel 2025 il servizio Fwa da 1 Gbps, che combina il 5G e la tecnologia a onde millimetriche. "Questo servizio - viene spiegato - sarà costituito da una nuova rete di antenne 5G e migliaia di dispositivi abilitati eSim installati presso le sedi dei clienti."svolge un ruolo chiave in questa espansione grazie alla sua piattaforma di gestione eSIM:On-Demand Subscription Manager".