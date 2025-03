Cityrumors.it - Entrano in farmacia e un ragazzo di 12 anni muore con la mamma davanti

Una tragedia su cui non si è potuto fare nulla, con la disperazione della madre che ha cercato in tutti i modi di salvarloUn fatto di cronaca che ha lasciato tutti interdetti e perplessi. L’intero paese è rimasto atterritoa una simile tragedia di undi dodiciche, non avendo accusato nulla di strano, è entrato in unacon la sua, si è sentito male ed è morto nel giro di pochi istanti.ine undi 12con la(Ansa Foto) Cityrumors.itNessuno riesce ancora a capire cosa sia successo realmente, nella testa e del cuore di tutti è rimasta la tragedia di questo giovane adolescente che dopo un malore si è accasciato tra le braccia della suaed è morto nel giro di qualche minuto. Si è trattato di un evento improvviso che, secondo quanto si apprende, non ha lasciato scampo al minore.