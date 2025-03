Movieplayer.it - Enola Holmes 3: Millie Bobby Brown svela quando inizieranno le riprese, tornerà anche Henry Cavill?

L'attrice, che ha appena lanciato The Electric State, ha parlato dell'altro franchise Netflix che la vede protagonista e della sua terza stagione in arrivo, mentre era impegnata nella promozione del film dei fratelli Russo The Electric State, hatoledi, uno dei franchise Netflix che la vede protagonista. "Farò un nuovo film diquest'anno", hato. "Inizieremo lenelle prossime settimane. Sono molto eccitata". L'attrice ha interpretato il personaggio dinei primi due film, che vedevano nel caste Helena Bonham Carter. Il primo film del 2020 è stato un successo sensazionale per Netflix. Su Rotten Tomatoes ha ottenuto un punteggio di critica del 91% Certified .