Energia nucleare | possibile riduzione del 40% della bolletta dice Pichetto

Con il contributo dell'"non dico che ci possiamo avvicinare alla Francia che ha comunque una struttura di 50 centrali nucleari ma certamente possiamo portarci a un abbattimento del 30-40%"energetica "quindi arrivare a sfiorare la Spagna. Questa è l'ipotesi che i ricercatori stanno dando nel momento in cui avremo la costruzione in serie di questi reattori". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente esicurezza energetica Gilbertoa Mattino Cinque news. "Senza fare frate Indovino, raccogliendo varie informazioni, da inizio del prossimo decennio possiamo vedere i piccoli reattori" in funzione, ha aggiunto