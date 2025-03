Liberoquotidiano.it - Energia: nella partita del mercato libero l'Arera rimane in panchina

Alzi la mano chi nell'ultima settimana ha ricevuto almeno una proposta telefonica per cambiare fornitore energetico. L'assalto ai potenziali clienti da parte degli oltre 700 fornitori con le assillanti proposte di telemarketing è sempre più invasivo, tanto da indurre migliaia di cittadini a non rispondere più alle telefonate che provengono da numeri non compresipropria rubrica telefonica. Totalmente inutile il presunto argine del cosiddetto “registro delle opposizioni”, a cui ci si era affidatisperanza di una minore invadenza telefonica. Allo stalking telefonico, inoltre, si aggiunge la citata concorrenza tra centinaia di offerte che ha accompagnato il passaggio ale ha finito per disorientare gli utenti nel loro legittimo intento di salvaguardare l'economia domestica, considerato anche l'innalzamento dei prezzi dell'