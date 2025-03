Ilrestodelcarlino.it - Endometriosi, la malattia silenziosa: combatterla con i ’Fiori della consapevolezza’

L’8 e il 9 marzo le volontarie dell’Ape, Associazione Progetto, saranno ad Ascoli Piceno e in oltre 30 piazze italiane offrendo gerbere in vaso e semi di girasole, per contribuire a migliorare i percorsi di cura. La forza del girasole e la delicatezzagerbera per accendere nuove luci sull’. Quest’anno, la festadonna si celebra con i, l’iniziativa promossa dall’Ape Associazione Progetto, formata da volontarie di tutta Italia, per sensibilizzare l’opinione pubblica sullacronica e migliorare l’accesso a percorsi terapeutici adeguati. L’8 e il 9 marzo le volontarie saranno presenti con stand informativi, offrendo alle persone la possibilità di portare a casa un fiore simbolico: una gerbera rosa in vaso, accompagnata da semi di girasole e istruzioni per la loro coltivazione.