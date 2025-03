Nuovasocieta.it - Emilio Bolla è il nuovo Presidente del CSI Piemonte

è ildel CSI, nominato all’unanimità oggi, nel corso della riunione di insediamento delConsiglio di Amministrazione del Consorzio.“Sono onorato di assumere la carica didi questo importante consorzio informatico“, ha affermato” Lavoreremo con impegno per proseguire nel percorso di crescita e di consolidamento dell’azienda, puntando a realizzare progetti di innovazione che possano portare benefici sia agli enti clienti della PA, sia ai cittadini, con l’imprescindibile attenzione da riservare all’utente finale. In un contesto in continua evoluzione, sarà fondamentale innovare e garantire soluzioni tecnologiche che rispondano alle sfide del presente e del futuro. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione, la Regionee gli Enti consorziati per la fiducia riposta in me e sono certo che insieme raggiungeremo importanti risultati.