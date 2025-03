Dilei.it - Emanuele Filiberto di Savoia, la grande decisione di sua moglie Clotilde Courau

Leggi su Dilei.it

Ladidi, ha confessato di aver preso una, perché “non ci sono limiti di età” e ha intravisto unaopportunità per sé., la relazione extraconiugale di suo maritodiè un’attrice di successo che attualmente sta calcando le scene con uno spettacolo intitolato, La verité, ossia La verità. Evidentemente il tema del suo lavoro l’ha fatta riflettere su se stessa e sulla sua vita.Già qualche tempo fa, laaveva rilasciato un’intervista dove ha risposto sinceramente ad alcune domande, anche difficili, come ad esempio la sua reazione alle insinuazioni e ai fraintendimenti che spesso si sono creati su di lei. Dei rumors, ha replicato, non si cura.Una domanda che sembra essere stata fatta apposta in merito alle dichiarazioni che suo maritodiaveva fatto poco prima in merito al loro matrimonio, dove aveva dichiarato che stanno ancora insieme, si vogliono molto bene e, pur vivendo separatamente, quando si ritrovano sono molto felici di farlo.